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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çakal yavrusu kazara otomobilin altında ezildi

İHA

– Sinop'ta çakal yavrusunun otomobilin altında ezilme anları araç kamerasına yansıdı. Yavrunun kaza sonrası sendeleyerek uzaklaşması şahit olanların içini sızlattı.

Çakal yavrusu kazara otomobilin altında ezildi

– Sinop'ta çakal yavrusunun otomobilin altında ezilme anları araç kamerasına yansıdı. Yavrunun kaza sonrası sendeleyerek uzaklaşması şahit olanların içini sızlattı.
Mertoğlu köyünde komşunun kümesine dadanan çakal ailesi gece geç saatlerde köy yolundan gelen otomobilin farlarını görünce kaçışmaya başladı. Çakal yavrusu ise kaçarken otoyola çıktı. Bu sırada otoyoldan hızla gelen otomobil ise yavru çakalı fark edemeyerek ezdi. Çakalın ezilmesine sebep olan sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köy yolundan gelen otomobilin sürücüsü ise çakalın ezildiğini görünce yardım etmek için aracını durdurdu. Farlarıyla yolu aydınlatan sürücü otoyoldan gelen diğer araçların da yavru çakalı ezmesini engelledi. Bu sırada yerinden doğrulan yavru çakal ise sendeleyerek kendini yolun dışındaki alana attı.
Yaşananlar araç kamerasıyla saniye kaydedildi. Yavru çakalın ezilmesi köy yolundan gelen otomobilde bulunanların içini sızlattı.

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