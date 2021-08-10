Rektör Dalgın yardım istedi

– Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Merkez Kütüphanesi yapımı için sivil destek beklediklerini açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, başlattıkları yardım kampanyasını tanıtmak üzere Öğrenci Yaşam Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Dalgın, toplantıda Merkez Kütüphanesi için destek isteyerek, “Gerek Sinoplu iş insanları gerek Sinop’ta oturanlar gerek Sinop dışında olanlar ve yurt dışı da olabilir; üniversitemize böyle bir kütüphane kazandırırlarsa çok makbule geçer” dedi.

İş insanları ve Sinoplulardan destek isteyen Rektör Dalgın, “STK’lara gönderdiğimiz mektupta düşündüğümüz kütüphane 1800 metrekare temelli, 2 katlı, toplamda 3 bin 600 metrekare bir kütüphane. Yaklaşık 2 dönüm alan üzerine kurulacak bir kütüphane. 2 sene öncesinde 6 milyon 875 bin TL bir maliyet çıkarmıştı arkadaşlar. Bunu da güncelledik. Şu anda 9 milyon 88 bin küsur TL. 1 yılın gecikmesi 1 milyon TL’ye mal oluyor. Dolayısıyla eğer bu kampanyamız bir anlam ifade ederse böyle bir kütüphane yapımında gerek Sinoplu iş insanları gerek Sinop’ta oturanlar gerek Sinop dışında olanlar yurt dışı da olabilir Üniversitemize böyle bir kütüphane kazandırırlarsa çok makbule geçer” şeklinde konuştu.



“Ebelik Bölümü’ne hoca yok”

Üniversiteyle ilgili diğer konulardan da bahseden Dalgın, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Ebelik Bölümü’ne akademisyen bulunamadığı için 3 yıldır bölümü açamadıklarına değinerek, “Sağlık Bilimleri Fakültemizin tüm bölümlerini işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Tek bölümü vardı. Ebelik Bölümü. Fakat daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Bölümü’nü hayata geçirdik, öğrencimiz var. Sosyal Hizmet Bölümü’nü hayata geçirdik, öğrencimiz var. Ebelik Bölümü’nü hayata geçirmeye çalışıyoruz emin olun 3 yıldır hoca bulamadık. Açamadık. Geçen hafta yine özgeçmiş geldi. Onları değerlendirdik, YÖK’e yazdık. İnşallah olumlu olursa seneye onu da açacağız. Onun dışında diyetisyenlik bölümü var, çocuk yetiştiriciliği bölümü var. Onlar da açık, hoca bulamadığımız için peşinde koşturuyoruz” ifadelerini kullandı.



Sağanak milyonluk yatırımın tavanını akıttı

Sinop’ta etkisini hissettiren sağanak yağış toplantı esnasında da kendini hissettirdi. Basın toplantısının yapıldığı, 23 milyon TL bir bedelle yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi yağmur sularına dayanamadı. Birçok noktada sular tavandan zemine aktı. Akan yerlerin altına kova konarak önlem alındı. Rektör Dalgın resmi kabulünün henüz yapılmadığını belirttiği Öğrenci Yaşam Merkezi hakkında da şu bilgileri verdi: “Yaşam Merkezimiz 2018 tarihinde inşaatına başlanmış, 2019 tarihinde 15 bin 265 metrekare kapalı alana sahip olarak yaklaşık 23 milyon TL bir bedele tamamlanmış. Ve henüz daha tamamen kabul edilmemiş. Resmi kabul yapılmamış bir hizmet binamız. Bu binamız hakikaten aynı anda 5 bin kişiye yemek çıkartabilen bir mutfağa sahip. 2 bin 500 kişilik merkezi yemekhanemiz mevcut. Yaşam merkezinde hem öğrencilerimize hizmet sunarken hem de yaklaşık 20 tane işletme açmış olabileceğiz. Dolayısıyla asgari 50 kişi burada istihdam oluşmuş olacak”

Basın toplantısının ardından Rektör Dalgın soruları kabul etti. Daha sonra ise yerel ve ulusal basın temsilcilerine Öğrenci Yaşam Merkezi ve kampüsü tanıtarak bilgiler verdi.

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