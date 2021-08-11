Sinop'ta sel: Ayancık Çayı taştı Bir araç sel sularına kapıldı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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