Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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EVİN YIKILMASI VE ÇATILARDA YARDIM BEKLEYENLER KAMERADA

Sinop´un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu.

Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda aramakurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı.Deniz ÖZEN/ AYANCIK (Sinop), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Deniz ÖZEN

2021-08-11 11:39:52



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