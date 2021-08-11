Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (5)

SELE KAPILAN KÖPEĞİ KURTARDILAR
Sinop´ta etkili olan sağanağın ardından Ayancık'ın yanı sıra Türkeli ilçesinde de seller meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taştı, birçok ev hasar gördü, sele kapılan araçlar ise sürüklendi. İlçenin Güzelkent köyünde sele kapılan bir köpek, denize kadar sürüklendi. Denizde çırpınan köpeği görenler, bir tahta parçasının üzerine çıkıp el ele tutuşarak çıkardı. Köpeğin güvenli noktaya götürüldüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Sinop
2021-08-11 14:18:45
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