Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (6)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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DEVLET HASTANESİNDEKİ TAHLİYE SÜRÜYOR

Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri devam ediyor. Hastalar, araçlara alınıp helikopterle güvenli bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor. İlçede ayrıca hastaneyi basan suların yükselmeye başladığı öğrenildi. Hastaların Sinop Devlet Hastanesi´ne nakledildiğini açıklayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Devlet hastanesinde, gönüllülerle birlikte hastaların tahliyesi devam ediyor. Hastalar evlerine veya Sinop Devlet Hastanesi´ne gönderiliyor. Yeni yapılan Pazar Yeri, Sanayi sular altında. Helikopterlerle havadan müdahale sürüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Barış BUDANOĞLU, Deniz ÖZEN

2021-08-11 15:29:57



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