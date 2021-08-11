Sele teslim olan Ayancık’a yollar geçit vermiyor Deniz suyunun rengi kahverengine dönüştü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlanan ulaşım yollarında heyelan ve çökmeler meydana geldi.

Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış, Ayancık Çayı'nın taşmasına ve ilçenin sular altında kalmasına yol açtı. Yağış nedeniyle ilçenin tüm bağlantı yollarında heyelan meydana geldi. İlçenin karayolu bağlantısı kesildi. Heyelan ve göçüklerin giderilmesi için mücadele sürerken, ilçeye gitmek için yola çıkan yolcu otobüsleri güvenli yerlerde yolların açılması için saatlerce bekledi. Ekipler bir yandan heyelan ve göçük ile mücadele ederken, aralıksız yağan yağmur toprağın da doymasıyla suların dağların arasından olduğu gibi yola akmasına neden oldu. Bazı yollarda yarılmalar meydana gelirken, vatandaşlar da sel sularının yolunu denize ulaştırmak ve yolun göçmesini engellemek adına bariyerler ve su kanalları yaptı.

Gece başlayan yağışların aralıksız sürdüğünü ifade eden Aliköy Mahallesi sakinlerinden Özcan Karaca, “Gece başlayan yağış aralıksız devam ediyor. Yolda birçok yerde heyelan ve göçük oluştu. Bizim mahallemizdeki yolun altındaki menfez de şu an tıkandı. Açılmadığı takdirde bu yol da deniz kenarına kadar iner. Bazı evler de tehlike altında. Dere yatakları taşmış durumda. Bir an önce yardım bekliyoruz. Ekipler 2 km ilerideki heyelan bölgesinde çalışıyor ama birçok yerde aynı sıkıntı var. Bugün işimiz gerçekten zor” dedi.

Ayancık şehir merkezinde ve bağlantı yollarında sel ile mücadele ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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