Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (8)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ŞANTİYE BİNASININ YIKILMA ANI KAMERADA

Sinop´ta etkili olan sağanağın ardından Ayancık'ın yanı sıra Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken, birçok ev hasar gördü.

Öte yandan, ilçedeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.DHA-Genel Türkiye-Sinop SİNOP, (DHA)

2021-08-11 18:24:19



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