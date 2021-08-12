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Sinop´ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

DHA

Sinop´ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı


Tayfur KARAZeynep Irmak ÖCAL/ SİNOP, (DHA)SİNOP´un Ayancık ilçesinde metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından bölge halkının evlerinde mahsur kaldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların meydana geldiği sel ve taşkının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı; otomobiller balçığa gömüldü.
Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Ayancık'ta metrekareye 240 kilogram yağış düştü, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Yenikonak köyünde tek katlı ev, Türkeli ilçesinde de beton şantiyesine ait tek katlı bina sel sularına kapıldı. Binaların çatılarına çıkanlar, ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı bekledi. Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, UMKE, AKUT ve İDAK ekiplerince alınıp, güvenli bölgelere götürüldü. Askeri helikopterlerle de ulaşım sağlanamayan bölgelerde çatıya çıkıp yardım bekleyenler kurtarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık'a gelerek, bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Afetin izlerini kaldıracağız, cansiperane çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlarla irtibat halindeyiz. Kastamonu ve Bartın'da da sıkıntılı bir süreç var" dedi.  
HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ
Kentte sel ve heyelanların hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok yol, göçükler nedeniyle ulaşıma kapandı. Sinop-Türkeli-Ayancık yolu ulaşıma kapanırken, bölgedeki çalışmalarda Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder kullanıldı. Ayancık'tan geçen derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Selle sürüklenen ağaç parçaları ve kütükler de deniz yüzeyini kapladı. Sabah saatlerinde ekipler, ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge halkı da çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.
HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ayancık Devlet Hastanesi´nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD´ın kentte aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel, 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.
BAKAN KOCA: 45 HASTA NAKLEDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından Sinop´taki sel afetiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4´ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok" dedi. 
`SUYU İDARELİ KULLANIN´ UYARISI 
Sinop Belediyesi tarafından da su uyarısı yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Erfelek Barajı çevresinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle içme suyu artırma tesisimize giren su, fotoğraflarda da görüldüğü üzere neredeyse çamur seviyesine ulaşmıştır. Su arıtma işlemimiz her zamankinden çok daha uzun sürede gerçekleşmektedir. Bu durum tesisimizin normal kapasitesinin altında çalışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın suyu mümkün olduğunca idareli kullanmalarını önemle rica ederiz" denildi.
YAĞIŞ SÜRECEK
Öte yandan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre, Sinop´ta sağanak ve gök gürültülü sağanağın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kentteki yöneticiler de dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Zeynep Irmak ÖCAL
2021-08-12 09:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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