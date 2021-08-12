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Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık’ta helikopterle incelemelerde bulundu

İHA

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık’ta helikopterle incelemelerde bulundu

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık’ta helikopterle incelemelerde bulunarak; yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık’ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Karaismailoğlu, “Sinop Ayancık’ta çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimizin bütün imkânları halkımız için seferber edilmiştir” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta meydana gelen şiddetli yağışın sel ve heyelana neden olduğunu belirterek sel felaketi sebebiyle bazı yolların kapandığının buna karşılık karayolları ekiplerinin hızlı ve etkili bir biçimde çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgeye yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesinin yapıldığını bildirdi. KarabükBartın Yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldiğinin bilgisini veren Bakanlık, Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprünün yıkıldığını, 3 ilde birçok köprünün hasar gördüğünü ve Sinop Ayancık ilçesine ulaşımın köy yollarından sağlandığını kaydetti.

238 makine ve teçhizat ile birlikte 345 personel sahada
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sellerden dolayı hasar gören yollar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, şiddetli yağışın ardından Sinop’ta AyancıkSakız İl Yolu, TürkeliErfelekSinop İl Yolu, AyancıkSinop Devlet Yolu ve ÇatalzeytinTürkeliAyancık Devlet Yolu İkisu Köprüsünde ve Bartın İlinde KozcağızKumluca İl Yolunun KumlucaAbdipaşa arasındaki Kumluca2 Köprüsü’nde selden dolayı hasar meydana geldiğini ve yolun bazı kesimlerinin trafiğe kapatıldığını ve en kısa sürede geri açmak için ilk andan çalışmalara başladığının bilgisini paylaştı.
Öte yandan BartınKarabük Devlet Yolu Kirazlı Köprü Varyantı çıkışıAbdipaşa Bahçecik Köyü arası oluşan sel hasarları giderilerek yol yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sürücülerin Bartın ilinde KarabükYeniceDevrekÇaycuma güzergahını kullanılması önerildi.
Bakanlık; Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinin hemen ardından kapanan yollar için karayolları ekiplerinin 238 Makine ve Teçhizat ile birlikte 345 personelle çalışmalarına aralıksız devam ettiğini yine bölgede yürütülen çalışmalara Karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katılım sağladığını ve çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapıldığını bildirdi.

Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeleri güvenli bölgelere tahliye ediliyor.
Sinop’ta 88 köye elektrik verilemediğini; Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan 50 adet jeneratör sevk edildiğini ve 9’unun Ayancık ilçesine ulaştırıldığının bilgisini veren Bakanlık, Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldığını ve 87 vatandaşa barınma hizmeti sunulduğunu bildirdi. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilirken; Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam ediyor. Ayancık merkezden 25 afetzedenin güvenli bölgelere helikopter ile tahliye edildiğinin bilgisini veren Bakanlık, Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedelerin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini kaydetti. Sinop’ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp hizmet vermeyi sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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