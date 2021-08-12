Sinop´ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)



'1963'TEKİ SELDEN DAHA KÖTÜ´

Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde, 3 köprünün 2´si yıkılırken, diğeri ise büyük hasar gördü. İlçe halkı, bölgede 1963´te yaşanan afeti anımsatarak, son yaşanan selin, daha büyük olduğunu dile getirdi.

İlçe halkından Nurettin Yılmaz, yaşadıklarını anlatarak, "Yenikonak'ta bir yer yaptılar, çayın içine istiflediler, orayı tıkadılar. Tıkayınca bu felaketin geleceği belliydi" diye konuştu.

İlçeye akraba ziyareti için gelen Aslan Demircan ise "Bu felaketi tanımlamamız için 1963'ten başlamamız lazım. 1963'te burada büyük bir sel oldu ama hiç bu hale gelmedi. Çay ağızlarına yapılan kereste yığıntıları bizi bu hale getirdi. 3 köprünün 3´ü de kullanılamaz halde. Halk zor durumda, ilçeden çıkış yok. Ben İstanbul'dan geldim, geri gideceğim ama gidemiyorum. 1963 selini hatırlamak istemiyorum. Her yer ormandı, böyle felaket olmadı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Barış BUDANOĞLU

2021-08-12 16:06:23



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