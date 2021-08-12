Sinop´ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (4)

SELİN TAŞIDIĞI ODUNLAR, YAKACAK OLDU
Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinden sel sularının ilçe merkezine kadar taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu. İlçede vatandaşlar, odun ve ağaç parçalarını toplayarak kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Selin, evinin 100 metre yakınına kadar odun parçalarını sürüklediği Cemil Can da, el arabasıyla evine topladığı odunları taşıyor. Can kaybı yaşamadıkları için şükreden Can, "Ne yapalım, başımıza gelen bu. Allah'ın takdiri bu, karşı koymaya güç yetmez. O nasıl isterse öyle olur. Birkaç gün önceden böyle bir şey olacağı belliydi. Havalar çok sıcak ilerliyordu. Bekliyorduk da böyle bir şeyin olabileceğini. Gecesinde çok fazla yağmur yağmaya başladı, bir gök gürültüsüyle sel geldi. Sabah bir uyandım, su evimin 100 metre yakınında. Köprü desen, zaten çöktü. Sonrasında sel odun parçalarını ilçe merkezine getirdi. Ben de hem temizlik olsun hem de yakacağımızı çıkarayım diye taşıyorum. Zaten bu odunlar ne olacak, mutlaka bir yere gidecekler. Halimize şükür, Allah'tan gelene bir şey denmez" dedi.Tayfur KARA/AYANCIK(Sinop),(DHA)- DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA
2021-08-12 16:52:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.