Sinop´ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu´da 10, Sinop´ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın´da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop

2021-08-12 17:13:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.