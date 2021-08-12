Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı; 2 ölü (7)



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİNOP´TA 2 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Sinop´un Ayancık ilçesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Ayancık AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Aşırı yağışlar sonucu Sinop, Kastamonu ve Bartın´da su baskınları meydana geldi. Sinop´ta 2 vatandaşımız vefat etti, kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ayancık Devlet Hastanesi´nde yatan hastaların da dün gece itibariyle nakliyesini yaptık. Ayancık Devlet Hastanesi´ni tekrar faaliyete almak için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Geçen Salı itibariyle Ayancık ilçesine 24 saatte 240 kilogram yağış düştü, 36 saate 300 kilograma ulaşan bir yağış oldu. Bu ender görülen bir yağış miktarı, bu yağışlar bölgeyi de aşırı derecede etkiliyor. Sinop´un Ayancık ve Kastamonu´nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bozkurt ilçesinde de önemli bir afet oldu. Bölgedeki afetin etkilerini ortadan kaldırmak için tüm kurumlarımız büyük bir çaba gösteriyor. Toplam 17 helikopter, bin 512 personel, 357 araç ve iş makinesi şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerde faaliyet gösteriyor. Ayancık´ta 398 afetzede dün gece helikopterle tahliye edildi. Enerji bakımından köylerde sıkıntı var, çünkü karayolu açma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Enerji konusunda Ayancık merkezde şehrin yüzde 70´ine elektrik veriliyor. Bu gece itibariyle Ayancık´ın yüzde 80´nine, yarın da tamamına elektrik vermek için yoğun bir çalışma yürütülüyor. İçme suyu bakımından mevcut şebeke suyu büyük bir hasar gördü. Bu gece 22.00 itibariyle Ayancık merkezin suyunu vermeye başlayacağız" dedi.

'HABERLEŞME KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasat tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşımda da sıkıntılar yaşıyoruz. Dün gece itibariyle kapalı olan SinopAyancık yolunu hizmete aldık. Yağışlar nedeniyle 2 köprüde hasar meydana geldi, bu nedenle ÇatalzeytinTürkeli yolu, TürkeliErfelek-Sinop yolu ve AyancıkSakız yolu trafiğe kapatılmıştır. Türkeli´ne denizden nakliye yapılmaktadır, yardımlarımız deniz yoluyla yapılmaktadır. Şu anda Türkeli be Çatalzeytin arasında bir ulaşım sıkıntısı var. Kastamonu´da da Çatalzeytin köprüsü, Küre 2 Çay köprüsü, Azdavay köprüsü yıkılmıştır. Bartın´da da Kavlak 1 köprüsü ve Kumluca 2 köprüsü yıkılmıştır. Yıkılan ve hasar gören bütün yollarla ilgili hasar tespit çalışmalar tamamlandı. Haberleşme konusunda şehir merkezlerinde sıkıntı yok ama elektrikten dolayı bazı bölgelerde haberleşme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah karayolu ulaşımının sağlanmasıyla birlikte haberleşme sorununu da ortadan kaldıracağız. Ülkemiz bu afetleri çok sık yaşamaya başladı. Allah bir daha yaşatmasın ama yaşattığında da topyekun bir mücadeleye giriyoruz. Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2021-08-12 21:56:51



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