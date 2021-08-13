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Sinop´ta selin izleri siliniyor

DHA

Sinop´ta selin izleri siliniyor


Zeynep Irmak ÖCALBarış BUDANOĞLUDeniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)SİNOP´un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekiplerin seferber olduğu kentte çöken yollar onarılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin ise Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi. 
Sinop Ayancık'ta, salı günü 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalan 472 kişi, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.
SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Ayancık´ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Kentte 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR´ı, 27 ambulans, 154 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak ve 3 arama köpeğiyle çalışmalar devam ediyor. Bölgede aramakurtarma çalışmaları da sürüyor.
Öte yandan Ayancık'a bağlı Babaçayı köyünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin, Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi. 
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BÖLGEDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selin vurduğu Ayancık ve çevre ilçelerde incelemelerini sürdürüyor. Türk Kızılay ise sel bölgelerinde toplam 217 personel-gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç ile görev yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Zeynep Irmak ÖCAL, Barış BUDANOĞLU, Deniz ÖZEN
2021-08-13 12:10:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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