3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı JAK ekiplerinden film gibi kurtarma operasyonu kamerada

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Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri Kastamonu’nun Abana ilçesinde 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aileyi kurtardı. Kurtarma anı İHA kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Sel felaketinin vurduğu Sinop, Kastamonu ve Bartın’da kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ve diğer ekipler selin yaşandığı günden itibaren karayolu ulaşımına kapanan bölgelerdeki mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına aralıksız devam ediyor.

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