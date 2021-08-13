Sinop´ta selin izleri siliniyor (2)



DHA, AFET BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Sinop´un Ayancık ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) ait helikopterler ile çalışmalara devam ediliyor. Ekipler, mahsur kalanları helikopterle tahliye ediyor, evlerinde kalanlara ise erzak yardımlarını ulaştırıyor. Çalışmaların devam ettiği, DHA tarafından havadan görüntülenen bölgelerde; birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı, yolların hasar gördüğü, köprülerin yıkıldığı, sel sularıyla dolan Karadeniz kıyılarının ise renginin değişip, kahverengiye döndüğü görüldü. Tayfur KARAMustafa İNAN/ SİNOP, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2021-08-13 13:39:35



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