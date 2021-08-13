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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop´ta selin izleri siliniyor (2)

DHA

Sinop´ta selin izleri siliniyor (2)


DHA, AFET BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ
Sinop´un Ayancık ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) ait helikopterler ile çalışmalara devam ediliyor. Ekipler, mahsur kalanları helikopterle tahliye ediyor, evlerinde kalanlara ise erzak yardımlarını ulaştırıyor. Çalışmaların devam ettiği, DHA tarafından havadan görüntülenen bölgelerde; birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı, yolların hasar gördüğü, köprülerin yıkıldığı, sel sularıyla dolan Karadeniz kıyılarının ise renginin değişip, kahverengiye döndüğü görüldü. Tayfur KARAMustafa İNAN/ SİNOP, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2021-08-13 13:39:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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