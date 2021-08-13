Sinop´ta selin izleri siliniyor (3)

6 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ
Sinop´un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, ilçe merkezi mahallelerinden 472 afetzede, 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Tahliye edilen afetzededen 418´i yakınlarının yanına yerleşti. Sinop´ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldı, 148 vatandaşa barınma hizmeti sunuldu, Sinop AFAD Lojistik Destek Depo´dan 100 battaniye gönderildi.
86 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin vurduğu 3 ile toplam 20 milyon TL´lik ödenek gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "AFAD tarafından; Kastamonu´ya 5 Milyon TL, Sinop´a 3 Milyon TL ve Bartın´a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´ndan ise Kastamonu´ya 5 Milyon, Sinop´a 3 milyon ve Bartın´a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir" denildi.
Sinop´ta 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 472 afetzededen 418´i yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop´ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu´ya Samsun AFAD´dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop´taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun´dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Zeynep Irmak ÖCAL
2021-08-13 16:04:13
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