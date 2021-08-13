Sinop´ta selin izleri siliniyor (4)

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YARDIM SIRASINDA SARSINTI OLUŞAN KÖPRÜ BOŞALTILDI

Sinop Ayancık'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Barış BUDANOĞLU

2021-08-13 16:23:59



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