Ayancık’taki selde toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel felaketinin ardından toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bugün AyancıkSinop yolu arasındaki Şerefiye köyü mevkisinde 3, İncipınarı köyü mevkiinde ise 1 olmak üzere toplam 4 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Batı Karadeniz’de Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yaşanan sel felaketlerinin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün Ayancık’ta 2 cansız bedenin bulunmasının ardından AyancıkSinop arasındaki iki köy sahilinde toplam 4 cesede ulaşıldı. Şerefiye köyü sahilinde 3 kişinin cesedine ulaşılırken, İncirpınar sahilinde, selin sürüklediği tomruklar arasında 1 kadın cesedi bulundu.

Vatandaşlar tarafından cesetlerin fark edilmesinin ardından durum güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri cesetleri sudan çıkarttı. Cesetler morga götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.