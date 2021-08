Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta can kaybı 6’ya çıktı

– Yaşanan sellerde son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Sinop’ta 6 can kaybımız var” dedi.

Sinop ile ilgili verileri paylaşan Bakan Koca, “Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında” diye konuştu.

Kastamonu’daki son duruma da değinen Koca, “Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında” bilgilerini verdi.

