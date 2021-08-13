Sinop'taki selde ölü sayısı 6'ya yükseldi (5)

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Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu´da 32, Sinop´ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın´da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop SİNOP, (DHA)

2021-08-13 21:45:48



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