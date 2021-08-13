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Bakan Karaismailoğlu: "Sinop Ayancık'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti" "Yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yolları geçici köprülerin imalatları başladı"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "Sinop Ayancık'ta 6 vatandaşımız maalesef vefat etti" "Yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yolları geçici köprülerin imalatları başladı"

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Maalesef Sinop Ayancık için kayıplardan 6 tane vefat eden vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz vefat sayısının artmaması” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık ilçesinde AFAD Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sel felaketi sonrası ilçedeki toparlanmanın devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Sinop’u ve Kastamonu Bozkurt’u ziyaret ettiler. Sinop Ayancık olarak dünden daha iyiyiz. Ulaşılamayan köylere peyderpey ulaşıyoruz. Yollarımızı açıyoruz. Bütün planlarımızı programlarımızı yaptık inşallah kısa sürede burada hayatı normale döndüreceğiz” dedi.
Ulaşımın sağlanması için geçici köprüler imal edilmesine başladıklarını bildiren Karaismailoğlu, “Sadece Sinop için değil Kastamonu içinde yolların ulaşım faaliyetleri ve hasar görmüş köprülerimizin tamirleri yenilerinin yapımı ve yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yolları geçici köprülerin imalatları da bir taraftan hızlı bir şekilde başladı. İnşallah bu ulaşım sıkıntılarının hepsini de yakın bir zamanda çözeceğiz. Yine Sinop Ayancık’ta da özellikle şehir geçişiyle alakalı inşallah birkaç gün içerisinde sonuç almış olacağız. Yine Türkeli’de de bağlantılarını sağlamak için yoğun bir çalışma var. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler topyekun bir mücadele var bütün bölgede” şeklinde konuştu.
Ayancık’ta vefat sayısının da yükseldiği bilgisini veren Bakan Adil Adil Karaismailoğlu, “Maalesef Sinop Ayancık için kayıplardan 6 tane vefat eden vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz vefat sayısının artmaması. Şu an için Sinop için 6 vatandaşımız maalesef vefat etti. Onlara Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İletişim ve altyapı konusundaki çalışmaları da anlatan Karaismailoğlu, “Ekip olarak burayı normal yaşam haline getirmek içinde topyekun mücadelemize devam edeceğiz. İletişim bakımından bir sıkıntımız yok. Köylerle ilgili iletişimde bazı sıkıntılar var. O da elektriğin gelmemesi ama öbür taraftan da elektrik için de çalışıyoruz. Ulaşamadığımız köylere jeneratör tesis ediyoruz. Yine hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Yardım, yemek, yiyecek konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşımız her zaman olduğu gibi büyük bir özveriyle buraya desteklerini hem Kastamonu hm burası olsun sağlıyor. Yine AFAD bir taraftan Kızılay bir taraftan vatandaşlarımızı mağdur etmiyor şu anda. Ayancık merkezinde de tamamına yakın miktarda şebeke suyu ve elektrik verilmiş durumda. Dediğim gibi köylerde de elektriği ve suyu vermek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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