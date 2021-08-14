Sinop´ta selin yaraları sarılıyor (2)

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Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu´da 36, Sinop´ta 7 ve Bartın´da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.
ÇORUM VALİSİ, SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop´un Türkeli ilçesi için görevlendirildi. Vali Çiftçi, Türkeli ilçesinde çalışmaları koordine edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çiftçi, "Karadeniz Bölgesi´nde yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından Sinop/Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildim. Yarın sabah inşallah ilçeyle karayolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli´ne hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop DHA
2021-08-14 14:22:14
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