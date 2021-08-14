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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop´ta selin yaraları sarılıyor (2)

DHA

Sinop´ta selin yaraları sarılıyor (2)


ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu´da 36, Sinop´ta 7 ve Bartın´da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.
ÇORUM VALİSİ, SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop´un Türkeli ilçesi için görevlendirildi. Vali Çiftçi, Türkeli ilçesinde çalışmaları koordine edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çiftçi, "Karadeniz Bölgesi´nde yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından Sinop/Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildim. Yarın sabah inşallah ilçeyle karayolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli´ne hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop DHA
2021-08-14 14:22:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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