Sel mağduru vatandaşlar: “Tomruklar fişek gibi, S-400 füzesi gibi geldi”

Yaşanan sel felaketi sonrası karayolu bağlantılarının kesildiği Türkeli ilçesinde köprüleri yıkan tomruklar, birçok ev ve iş yerine de hasar verdi. Selin ilk anlarında bir evin duvarını da delerek şehre inen tomrukların görüntüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar, “Tomruklar fişek gibi, S400 füzesi gibi geldi” dedi.

Yoğun sel felaketinin yaşandığı Türkeli ilçesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde taşan suların birçok arabayı sürükleyip götürürken, sular içindeki tomrukların bir evin alt kat duvarlarını deldiği görüldü. Yaşanan sel felaketi sonrası toparlanmaya çalışan bölge sakinleri çevredeki tomruk depolarına tepki gösterdi. En büyük zararı tomruklardan gördüklerini belirterek kaldırılmalarını istedi.

Ayşe Tan, “Bu seli her 10 senede bir yaşıyorduk şimdi 5 senede bir olacak herhalde. Bu iki fabrikanın tomrukları bizi mahvetti. Geçen selde de aynısı bu da aynısı 80 dip meyvem var. Türkeli halkına yetiyordu. Bir tane bir şey kalmadı. Evi eşyası hepsi gitti. Bu tomruklar fişek gibi bunların ikisi de zaten biri yok oldu. Bununda gitmesini istiyoruz” diye konuştu.

Yavuz Oktay, “Biz mağdur olduk. Sel evimizin 4 bir yanını sardı. Kimse gelmedi yardıma. Tek başımıza kaldık. Tek başımıza kurtulduk. Bu tomrukların buradan acilen kalkması lazım. Tomruklar buradan doğru fişek gibi geldi, hepsi S400 füzesi gibi yapıştı evlere. Pat, pat, pat vurdu. Hocanın evi delindi. Her tarafından” şeklinde konuştu.

Selde tomruklarla evi delinen vatandaş ise, “Biz arabalarla tam gelmiş, arabaları bir yere koymaya gidecektik. Gitmeye fırsat olmadan hemen yukarıdan aşağıya geldi üstümüze. Araba da orada selle birlikte gitti. 2 araba birden ikisi üst üste. Caminin oradan aşağıya geldi alt katta olduğu gibi ne kadar eşya varsa hepsini dışarı çıkarttı. Bütün alt kattaki hepsi gitti. Evin üst tarafı açık. Tomruklar orayı kırdı. Duvarı patlatınca aşağıdan ne varsa gitti” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bugün Türkeli ilçesindeydi. İlçede yaşanan afetle ilgili toplantıya katılan Bakan Karaismailoğlu, yıkılan köprülerde ve selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yılanlık mevkisine de giden Karaismailoğlu, buradaki vatandaşların sorunlarını dinledi.

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