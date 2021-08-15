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Selin vurduğu Ayancık´ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı

DHA

Selin vurduğu Ayancık´ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı


Tayfur KARAMustafa İNANBarış BUDANOĞLU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 526 afetzedenin helikopterlerle alınarak kurtarıldığı ilçede selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde yıkılan 40 yapının da 37 yıl önce heyelan sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Babaçay'da bulunan kereste deposundaki tomrukların sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden öne sürüldü.
Sinop Ayancık'ta, 11 Ağustos´ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçenin altyapısında ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.
SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Ayancık´ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması bugün de sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla 526 afetzede, 2 helikopterle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları ile yol ve enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları sürdürülüyor. Helikopterler, köprüsü yıkılan ve ulaşım sağlanamayan alanlara, helikopterle erzak yardımları ulaştırıyor.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU BÖLGEDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selin vurduğu Ayancık ve çevre ilçelerde incelemelerini sürdürüyor. İlçede en çok selden etkilenen yerlerden biri de Ayancık´a bağlı Babaçay köyü oldu. Köyde sel nedeniyle ulaşım sağlanan köprü yıkıldı. Köyde yıkılan 40 yapının da 37 yıl önce meydana gelen heyelan sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Babaçay'da bulunan depodaki tomrukların ise sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkaması sonucu afete neden olduğu öne sürüldü. 
`35 SENE ÖNCE HEYELAN, ŞİMDİ SEL VURDU'
35 sene önce heyelan sonucu yıkılan evleri yerine Babaçay Mahallesi'nde yapılan afet konutlarına yerleştirilen Şeref Şahin, "Biz zaten yukarıda başka bir mahallede oturuyorduk. Orada 35 sene önce toprak kayması oldu. Bizim 19 haneyi buraya yaptılar. Sanki memlekette hiç yer bulamamışlar gibi çayın içine yerleştirdiler bizi. Şimdi de geldi sel vurdu bizi" dedi.
`ÜST KATA ÇIKTIK´
Gülizar Şahin ise, "Biz beyimle yatıyorduk, kızım geldi bizi kaldırdı. Camdan bakarak seli izledik, bizim kapıda iki arabamız vardı. Yukarıdan da 10 araba selle beraber geldi gittiler. Üst kata çıktık, su iyice yükselince çatıya çıktık ve orada mahsur kaldık. Bizi helikopter aldı ve yurda yerleştirdi" diye konuştu.
'17 KİŞİ BİR EVE SIĞINDIK'
Yağışın etkili olduğu mahsur kaldıkları yerden helikopterle kurtarıldıklarını anlatan ve yağışın artmaya başladığını görünce ailesini de alarak üst mahallelere kaçtıklarını söyleyen Cafer Karadeniz, "Gece saat 2'den sonra yağış başladı. Biz burada oturuyorduk. Sabahın erken saatlerinde sel vurmaya başladı. Eşimi de alarak buradan zor kaçtım. Saat 7 gibi yukarı köye ulaştık. Orada bir vatandaş bizi Allah razı olsun misafir etti. 17 kişi bir evde kaldık. Sandalyelerde, koltuklarda yattık. Sabahta helikopter gelip bizi aldı ve Ayancık merkeze geldik. Sokaklardan akan su, çay suyu gibiydi. Arka tarafta bizden hariç en az 30 ev vardı, şimdi hiçbiri yok. Kendimizi kurtardıktan sonra olanları bir film gibi izledik" diye konuştu.
'EVİMİN YIKILIŞINI İZLEDİM'
Sel sularının 5 katlı evini yıktığını belirten Turan Akın, "Çaydan gelen sesleri duyunca ben uyandım. Çocuklarımı da uyandırdım. Çayın gelişini görünce buradan kaçtık. Arabamıza geçtik. Sabaha karşı yağmur durdu. Durunca, 'Çok şükür yırttık' dedik. Ama sonrasında yeniden başladı ve adeta kurşun gibi üzerimize yağdı. Yukarıdaki binaları söktü aldı. Arabaya binip yukarı köye çıktık. Dağda bekledik. Evimin yıkılışını izledim" dedi.
'BİR BAKTIM, ÇAY KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN GEÇİYOR'
Selin ardından 2 gece çatıda mahsur kaldıklarını ifade eden Osman Aydın da, "Selin son anına kadar buradaydım. İki gece bir gün çatıda kaldım. Helikopter gelerek bizi aldı. Gece 3 gibi eşim geldi, beni uyandırdı. 'Kalk sel geliyor' dedi. Bir kalktım ki, su köprünün üzerinden geçiyor. Burada bir sürü ev vardı, benim tahminim 56-57 ev var burada yıkılan. Geçmiş olsun" dedi.
2 GÜNDE 301 KİLO YAĞIŞ
Bu arada selin vurduğu ve ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda metrekareye 55,7 kilogram olarak ölçülen Ayancık ilçesinde, 2 günde metrekareye toplam 301 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Tayfur KARAMustafa İNANBarış BUDANOĞLU
2021-08-15 12:19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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