Ayancık’ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

– Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor. Yaraların sarılmasına destek veren ekipler, her alanda ilçe halkı ve gönüllülerle görev yapıyor.

Jandarma komandolar gelen erzak yardımlarını yıkık köprüden gönüllülerle oluşturulan insan zinciri ile geçiriyor, su basan Ayancık Devlet Hastanesi’nin de temizliğini yapıyor. Hastanedeki çamura bulanan eşyaları dışarı çıkaran jandarmalar, kirlenen bölgeleri su ve deterjanla yıkıyor. Ellerinde küreklerle ihtiyaç olan yerlere koşturan jandarma, ayrıca helikopterlerle insanları kurtarmaya devam ediyor. Jandarma personeli helikopterlere de yardım malzemeleri taşıyarak, ihtiyaç sahibi bölgelere aktarılmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.