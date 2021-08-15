Sel bölgesindeki köylere jeneratörler helikopterlerle götürülüyor

– Sel felaketi yaşanan Sinop’ta köylere helikopterle jeneratörler taşınıyor. Ekipler, helikopterlerle sel bölgelerine inerek elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğinde sel felaketinin yaşandığı Ayancık ve Türkeli ilçelerine, afet nedeniyle elektriksiz kalan köylere helikopterle jeneratör götürülüyor. Sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için günlerdir çaba gösteriliyor.

Köylere jeneratör nakli bugün Ayancık ilçesinden başlatıldı. Jeneratörleri getiren YEDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Helikopterin içerisine de elektrik arıza ekipleri bindi. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

Ayancık ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile bölgede elektrik altyapısına yönelik incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, Genel Müdür Bora'dan bilgi alarak çalışmaların koordinasyonunu sağladı. Bakan Dönmez'e Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı da eşlik etti.

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