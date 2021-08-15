Selin vurduğu Ayancık´ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (3)



HASTANEDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Sinop´un Ayancık ilçesinde selle birlikte sular altında kalan ve tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, jandarma, polis, sağlık çalışanları, belediye görevlileri, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından temizleniyor. Hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, zarar gören tıbbi malzemeler ve bazı eşyaları da hastane kapısının önüne çıkararak balçıktan arındırıyor.

OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ

Sinop'ta selin vurduğu Ayancık ilçesi Beşiktaş Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, selle birlikte sular altında kaldı. Okul bahçesi ve binasındaki suyun tahliye edilmesi için vidanjörler yardımıyla çalışma başlatıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Okulda eğitim gören Gizem Erdem (9), "Çok üzgünüz. Virüs sebebiyle zaten uzaktan eğitim görüyorduk. Okulun bahçesini sadece oyun oynamak için kullanabiliyorduk. Fakat selle birlikte okulumuz sular altında kaldı. Kitaplarımız 1'inci kattaydı, onlarda ıslandı. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Bir başka okul öğrencisi Medine Saygın (6), "Ana sınıfını yeni bitirdim. Okula başlamak için heyecanlıydım fakat sel oldu" diye konuştu.

Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Nazmi Karadeniz de, "Mahallemizde bulunan sanayi sitesi ve okul büyük hasar gördü. Zararın giderilmesi için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2021-08-15 18:34:36



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