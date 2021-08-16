Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (2)

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SPOR SALONU, YARDIM MERKEZİ OLDU

Sinop'un Ayancık ilçesindeki Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu, valilik tarafından kente gönderilen yardımların merkezine çevrildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek, içecek, temizlik ve yardım malzemeleri standı oluşturuldu. Ayancıklılar, buradaki stantlara gelerek, ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA-Mustafa İNAN-Barış BUDANOĞLU

2021-08-16 12:06:45



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