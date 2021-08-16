Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (3)



HAFİF ALAŞIMLI SABİT KÖPRÜ YAPILIYOR

Sinop´un Ayancık ilçesinde, sel nedeniyle çöken yollar ve köprüler onarılıyor. İlçede Milli Savunma Bakanlığı'nca Ayancık´a ulaştırılan hafif alaşımlı sabit köprünün inşasına başlandı. Sel bölgesinde incelemelerine devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık´ta hummalı çalışma olduğunu belirterek, "Sel afetinin 6´ncı gününde yaraları sarmaya başladık. Önemli aşamalar kaydettik, üzerine koyarak devam ediyoruz. Ayancık´ta akşam saatlerine doğru önemli bir köprünün imalatını bitirmiş olacağız. Vatandaşın ihtiyacı olan Ayancık şehir geçişini sağlamış olacağız. Bu yapılanlar geçici köprüler, geçici projelerdir. İnşallah bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalıcı, kuvvetli, sağlam projeleri de en kısa zamanda yapıp bitireceğiz. Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Sel afetinin olduğu bölgelerde devletmillet dayanışmasının en güzel örneklerini veriyoruz. Bütün STK´lar, gönüllüler, belediyeler topyekun bir mücadele içindeyiz. İnşallah el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamayız. Hayatı normale döndürmenin çabası içindeyiz. Hayatı normale döndürdüğümüzde ancak buradan ayrılacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Deniz ÖZEN

2021-08-16 13:19:06



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