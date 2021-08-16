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Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor SBB 61 araç ve 70 personelle yaraların sarılmasına yardımcı oluyor

İHA

Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor SBB 61 araç ve 70 personelle yaraların sarılmasına yardımcı oluyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı Batı Karadeniz'e Samsun Büyükşehir Belediyesi çıkarma yaptı. Kastamonu ve Bartın’a ekip ve araç gönderen Büyükşehir Belediyesi Sinop’un Ayancık ilçesinde de 61 araç ve 70 personelle yaraların sarılmasına yardımcı oluyor.
SASKİ ekipleri bir yandan bölgede selden hasar gören içme suyu hatlarının onarımını yaparken bir yandan da Samsun’dan götürdüğü koli koli suları vatandaşlara dağıtıyor. Kayıp ihbar sayısının 47 olduğu Sinop ve Kastamonu’da da İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri aramakurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
Sinop’un Ayancık ilçesi başta olmak üzere Kastamonu ve Bartın’a ilk andan itibaren destek verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Mustafa Demir’in talimatı ile bölge halkının yanında olduklarını ve belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı.

“Hemen yardıma koştuk”
Ayancık ilçesinde evlere sağlıklı temiz içme suyu verilmesi için SASKİ ekiplerinin bölgede yoğun bir çalışma yaptığını dile getiren İlhan Bayram, “Şehirde şu anda neredeyse su almayan bir yer kalmadı. Bu arada biz Büyükşehir Belediyesi olarak buraya gelirken iş makinalarımızdan önce 4 tır su ve 42 bin 500 ekmek gönderdik. Su ve ekmek ilk anda lazımdı, bunları temin ettik. Şu anda 61 iş makinası ve 70 personelim sahada çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Köprülerin yıkıldığını, derelerin taştığını hatırlatan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri burada. İtfaiyemiz 25 adet pompa ile burada çalışıyor. Bodrumları boşalttı. SASKİ’nin arazözleri, diğer makinaları girdi. Bu makinalar da tabandaki mille beraber kalan suyu çekiyor. Sonrada yoldaki, bahçelerdeki mili temizliyor” diye konuştu.
İlçe merkezinde çalışmaların belli bir noktaya geldiğini söyleyen Genel Sekreter Bayram, “Yollar açıldı. Araçlar rahat bir şekilde gelip geçebiliyor. Sahadaki diğer ekiplerle birlikte uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hayatı normale döndürmek üzere bütün ekipler çalışıyor. İnşallah kısa sürede burada hayat tamamen normale dönecektir. Belediyemizin bu konuda yetişmiş tecrübeli ekipleri var. Makine parkımız güçlü. Hem Sinop Ayancık’a hem Kastamonu Bozkurt’a hem Bartın’a yaklaşık 100 civarında iş makinası gönderdik. Samsun’da da ekiplerimiz devam eden işlerimizi aksatmadan sürdürüyor. Biz komşuyuz ve bu bölgenin en büyük şehri olmamız dolayısıyla ilk önce biz yetiştik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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