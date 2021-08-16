Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (5)

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KÖPRÜNÜN 5 SAATTE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan köprünün ayakları, Milli Savunma Bakanlığı personelince yerleştiriliyor. Hafif alaşım köprünün kurulumunun yaklaşık 5 saatte bitirilmesi planlanırken, şu an kullanılan hasarlı köprü ile ilgili kararın da yapılacak çalışma sonrası verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-08-16 15:58:55



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