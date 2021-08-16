Sinop'ta tomrukların arasında bir ceset daha bulundu

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– Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin ardından tomruklarla birlikte denize taşınan bir ceset daha bulundu.

Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde tomrukların arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi fark edildi. Ceset, vatandaşlar tarafından açığa gidip kaybolmaması için kıyıya çekildi. Tomrukların arasında ceset bulunduğu jandarma ekiplerine haber verildi. Çıkarılan cesedin götürülerek kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlatıldı.

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