Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6)

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SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 11´E YÜKSELDİ

Sinop´ta şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 72 vatandaşımız (60 Kastamonu, 11 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Zeynep Irmak ÖCAL

2021-08-16 18:23:15



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