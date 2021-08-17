Köylere jeneratör seferberliğinde off-roadcular da devreye girdi

– Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından elektrik sağlanamayan köy kalmaması için tüm imkanlar seferber edildi. Köylere jeneratör taşınması için bir destekte offroadculardan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğinde şebeke elektriğinin henüz sağlanamadığı köylere helikopterlerle jeneratörler taşınmaya başlamıştı. Elektrik arıza ekipleri de köylerde bu kurulumları yapıyordu. Devam eden uygulamada Ayancık Offroad Kulübü üyelerinden de yararlanılmaya başlandı.

Offroadcular kimi zaman arazi araçlarına koydukları jeneratörlerle dereleri geçip köylere ulaşıyor. Kimi zaman da ATV araçlarıyla helikoptere alınarak araziye bırakılıyor. Geçilmesi zor olan yolları arkalarında jeneratörle aşıp köylere elektrik sağlanmasına yardım ediyorlar. Dün yapılan uygulamalarda da böyle oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de helikoptere alınacak ATV aracıyla ilgili bilgi verildi.

Bakan Dönmez uygulamayı yerinde inceledi.

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