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Bakan Karaismailoğlu: “Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi”

Ayancık ilçesinde Mehmetçik tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprünün hizmete alımı esnasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geçici köprümüz birazdan hizmet vermeye başlayacak. Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hafif alaşımlı sabit köprünün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan kurulumunun tamamlanmasının ardından bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla araç geçişlerine açıldı. 40 metre uzunluğunda ve 4,3 metre genişliğinde olduğu öğrenilen köprü 2 adet köprünün yıkıldığı AyancıkTürkeli geçişini tekrar birbirine bağladı.
Bakan Karaismailoğlu geçici olarak yerleşimi yapılan köprünün hizmet vermeye başlayacağını, kalıcı köprülerin de bu sürede imalatlarını gerçekleştirecekleri belirterek, “SinopAyancık şehir geçişindeki 2 tane önemli köprü maalesef sel nedeniyle hizmet veremez duruma gelmişti. Bizler de vatandaşımızın acil ihtiyacını görmek üzere burada geçici bir köprü imalatını 5 gün içerisinde tamamladık. Alt yapısını Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hazırladı. Köprüyü de İstihkam Alayı Köprücü Taburu, Milli Savunma Bakanlığımızdan buraya gelerek kendileri de büyük bir özveriyle 2 günde köprüyü monte ettiler. İnşallah bu köprü birazdan hizmet vermeye başlayacak. Bizler de 2 tane köprünün yerine kalıcı köprü imalatlarını hemen başlıyoruz. İnşallah hedefimiz bu kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi. Yine aynı şekilde Çatalzeytin Türkeli arasındaki yol geçişini de geçici olarak bu akşam itibarıyla bütün çalışmalarımızı tamamlayıp veriyoruz. Oradaki köprünün imalatlarına da hemen başlıyoruz. Yine bölgede TürkeliAyancık arasındaki köprü imalatlarımızı geçici olarak açtık, yine Kastamonu’daki bütün planlamalarımızı yaptık. Oradaki zarar gören yolar köprülerin geçici olarak servislerini sağladık. Kalıcı imalatlarımıza bugün itibarıyla hepsinde başlıyoruz. Yine Bartın’da da aynı şekilde. Büyük özverili hummalı bir çalışma var. Geçici köprümüz birazdan hizmet vermeye başlayacak. İnşallah bundan sonra kalıcı ve bölgeye yakışır kalıcı imalatlar sanat yapılarını hızlıca yapıp buradaki hayatı en hızlı şekilde normale döndüreceğiz” dedi.
Köprüleri tomrukların yıktığı iddiası çerçevesinde ilerisi için ne gibi tedbirler düşünüldüğü sorusu yöneltilen Bakan Karaismailoğlu, “Biz zaten bölgede yaşanan sorunların hepsini biliyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olası bir afet durumunda etkilenmeyecek sanat yapıları, köprüler, yollar inşa edeceğiz. Bizim zaten son yıllarda yaptığımız yani son 19 yıldır yaptığımız büyük ulaştırma altyapı projelerinde zaten böyle afetlerden pek etkilenmiyor zaten. Bölgede de zaten son yıllarda yapılan köprüler etkilenmedi aslında. Bu etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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