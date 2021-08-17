Sinop’ta heyelan seralara zarar verdi

Sinop’ta yaşanan aşırı yağışlar ile birlikte oluşan heyelan sonucu çilek ve sebze seraları da zarar gördü.

Sinop’ta aşırı yağışlar nedeniyle ekili tarım alanları da olumsuz etkilendi. Sinop merkeze bağlı Mertoğlu köyünde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Köy içinde meydana gelen heyelan sonucu çilek ve sebze seralarının bazı bölümleri yıkıldı. Toprak kayması sonucu serası zarar gören Rahmi Çekirdek, "Aşırı yağışlar nedeniyle burada toprak kayması meydana geldi. Seralarımız zarar gördü. Çilek seram ve sebze seramız tam mahsul zamanı zarara gördü. Seralarımın sigortası da yoktu, bir yıllık emeğimiz ziyan oldu" dedi.

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