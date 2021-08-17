Ayancık'ta selde hasar gören 37 yıllık afet evleri yıkılıyor (2)

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SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 15´E YÜKSELDİ

Sinop´ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Zeynep Irmak ÖCAL

2021-08-17 23:18:49



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