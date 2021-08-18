Sinop´ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (3)

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BAKAN YANIK SEL BÖLGESİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sinop´un Ayancık ilçesinde, 15 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ayancık Kriz Merkezi´nde Koordinasyon Toplantısı´na katılan Bakan Yanık, ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından selden en çok etkilenen Babaçay köyüne geçen Yanık, buradaki çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2021-08-18 13:24:19



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