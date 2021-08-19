Kayıp işçi aranıyor

Sinop´un Ayancık ilçesinde sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalışan Faruk Adak için ekipler seferber oldu.
Ekipler, özel bir şirkette sürücü olarak çalışan Faruk Adak´ı (25) hem havadan hem de karadan her yerde arıyor. Ekipler selin ilk günü kamyonun bulunduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta telefon sinyali almıştı. En son telefon sinyalinin geldiği noktada arama çalışmaları yoğunlaştıran ekipler Adak´a ait bir iz aradı. Dere yatakları didik arandı. AFAD, ANDA, UMKE, STK´lardan oluşan ekibe havadan da helikopterle destek veriliyor. Arama kurtarma köpeği, termal drone ve bir insansız hava aracı ile aramaları yoğunlaştıran ekipler, Adak’ı sağ salim bulmak için tüm imkanları kullanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.