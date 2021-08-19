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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet bölgesinde ekmeğe yapılan zam tepki çekti

İHA

Afet bölgesinde ekmeğe yapılan zam tepki çekti

Sinop’ta sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken ekmeğe yapılan zam tepki çekti. Vatandaşlar ansızın yapılan bu zammı 'fırsatçılık' olarak değerlendirirken sel felaketi nedeniyle yapılan zamların biraz daha ertelenmesini istedi.
Sinop‘ta ekmek fiyatları zamlandı. Fırıncılardan gelen zam talebinin Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nce uygun görülmesi sonucu beyaz ekmeğe 25 kuruş, kepek ekmeğine ise 75 kuruş zam yapıldı. Kentte 250 gram beyaz ekmek 2 TL’den satılırken, geçen yıllarda beyaz ekmekle aynı fiyatta olan kepek ekmeği ise 75 kuruş zamlanarak 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. Vatandaşlar ise sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı bu döneminde ekmeğe yapılan zammı yersiz bulurken durumu 'fırsatçılık' olarak değerlendirdi.
Zam kararının ertelenmesini isteyen vatandaşlar, "Bir tarafta selden etkilenen bölgelerimizin izlerini silmeye çalışırken ekmeğe zam yapılması çok yersiz bir karar oldu. Zam kararı önceden alınmış olabilir ama daha selin izlerini silmeden bu karar uygulamaya geçmemeliydi. Biz bunu fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Bu kadar duyarsız olunmaz" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ise zam kararının Kurban Bayramı öncesi alınan bir karar olduğunu söyleyerek Sinop’ta ekmek fiyatının diğer çevre illere göre daha uygun olduğunu savundu. Gündoğdu, “Samsun ve Kastamonu’da 230 gram ekmek 2 TL’den satılıyor. Bizim kentimizde 250 gram ekmek 2 TL. Sinop’ta ekmeğin kilogram fiyatı 8 TL iken, Samsun ve Kastamonu’da ekmeğin kilogram fiyatı 9 TL. Sinop’ta ekmek fiyatı kilogram bazında diğer illere göre daha uygun. Kilogram bazında Sinop’ta ekmek fiyatı 1 TL ucuz. Ekmek üretmek için kullanılan malzemeler veya girdi maliyetleri artmakta olduğunu için fırıncı esnaflarımızdan dilekçe ile fiyat artış talebinde bulundular. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığında komisyon kuruldu ve komisyon zammı tartışarak ortak karar çıkarttı. Alınan karar ve bizlere tebliğ edilen yazı ile 250 gram ekmek fiyatı 2 TL olurken kepek ekmeğinin fiyatı ise 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Zaman birlik ve beraberlik günü edasıyla sel felaketi yaşayan Ayancık ve Türkeli bölgesine bazen hiç ücret talep etmeden bazen maliyetin altında ekmek gönderen fırıncı esnaflarımıza şahsım ve kurumum Esnaf Odası Başkanlığı adına çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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