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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın”

İHA

– AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Siyaset için kendisine malzeme çıkarmasın. Türkçe'nin iki tane güzel deyimi var. Hiç kimse yangına körükle gitmesin. Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın”

– AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Siyaset için kendisine malzeme çıkarmasın. Türkçe’nin iki tane güzel deyimi var. Hiç kimse yangına körükle gitmesin. Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesini ziyaret etti. Sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Başkanvekili Kurtulmuş, burada selde dükkanları sular altına kalan esnafı dinledi. Bölgenin durumunu yakından gören Kurtulmuş, daha sonra kriz merkezine geçerek durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, “Parti olarak buradaki çalışmaları yerinde görmek ve gözlemlerimizi yapmak için buradayız. Bu felaketin ilk anından itibaren, Cumhurbaşkanımızın yüksek koordinasyonunda, liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlar sahada çalışmalarını sürdürdüler. İlgili bakan arkadaşlarımız tabiri caizse burada kamp kurdular. Buradaki koordinasyonun sağlanması için devletimiz, bu ilçeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı, bir mahalleye de kaymakam arkadaşımızı tayin etmiş. Bütün koordinasyon ciddi bir şekilde yapılıyor. Bakanlıklarımız, AFAD, Kızılay bütün kurum ve kuruluşlarımız son derece ciddi bir sorumluluk duygusu ile canla başla yerine getirmeye çalışıyorlar. Ayancık'ta da fevkalade büyük bir hasarın olduğunu gördük. Vatandaşların dertlerini dinleme imkanımız oldu. Köy yollarından geldik. Bu köy yollarının hepsinin bir müddet evvel kapalı olduğunu ama kısa bir süre içinde açılarak ulaşımın sağlandığını gördük” diye konuştu.

Bölgedeki gelişmeler için takipte olacaklarını belirten Kurtulmuş, “Biz sadece güçlü bir devlet geleneğine sahip değil, aynı zamanda milletinin her bir ferdinin gönlünde yüksek bir hamiyet duygusu olan bir milletiz. Güçlü bir devlet olursunuz ama milletimi hamiyet duygusuna sahip değilse onun bir manası olmaz. Bir işlevi olmaz. Burada gerçekten devlet tüm gücünü milletin samimi hamiyetperverlik duygularıyla birlikte görüyoruz. Bundan sonra herkeste emin olsun. Bizde geldik gördük. Ben ve bütün arkadaşlarım bundan sonraki süreçte bizde sorumluluk sahibi olduk. Gördüklerimi takip etmek konusunda. Bundan sonra inşallah yaraların sarılması için el birliğiyle hareket edilecek ve en kısa sürede bunlar fazlasıyla yerine getirilecektir” şeklinde konuştu.

Afetlerin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini deyimle anlatan Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Bu tür durumlar aslında bizim birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, dayanışmamızın fiilen sahada da gösterildiği müstesna zamanlardır aynı zamanda. Onun için bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Siyaset için kendisine malzeme çıkarmasın. Türkçe’nin iki tane güzel lafı var. Deyimi var. Hiç kimse yangına benzinle gitmesin. Yangına körükle gitmesin. Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın. Bu milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu yaraların hepsini saracaktır. O acılar geride kalacaktır. Vefat eden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda kayıp olan kardeşlerimizin de en kısa sürede bulunmasını temenni ediyorum. Bazı köylerimiz, Babaçay köyü bunlardan bir tanesi. Neredeyse haritadan silinmiş. Bunların hepsini devlet fazlasıyla yerine getirecektir. Bunları fazlasıyla telafi edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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