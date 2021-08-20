13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı

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Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı M.B.´ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan akrabası O.T. (58), tutuklandı.

Olay, 18 Ağustos´ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.´den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadılarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.´yi gözaltına aldı. Sorgusununun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. M.B.´nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-08-20 14:38:11



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