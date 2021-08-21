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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz"

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz"

Sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Elektrikte bir sıkıntımız yok. Suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil tüm yollarda, köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil. Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz hamdolsun. 17 helikopter Sinop’ta herkesin ihtiyacına koştu” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ayancık ilçesindeki ziyaretlerine Kriz Merkezi’nde başladı. Burada yaşanan afetle ilgili brifing verilen Fuat Oktay daha sonra şehirde yıkılan köprülerin yerine hizmete konulan geçici köprüleri yerinde gördü.
Burada şehirdeki ulaşım ve altyapı konularındaki son gelişmeleri paylaşan Fuat Oktay, “Şehrin nasıl hızlı bir şekilde ayağa kalkmakta olduğuna şahit olduk. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce hastanenin yanındaydık Temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda ve dünden itibaren de hastane poliklinik hizmetlerine başlamış durumda. Bir su sorunumuzun kalmadığını görüyoruz. Enerji hatlarında herhangi bir sorunumuzun kalmadığını biliyoruz. Köyler dahil hiçbir yerde enerji sıkıntımız kalmadı. Sadece birkaç konutta konutun kendisinde sıkıntı var. Onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Elektrikte bir sıkıntımız yok. Suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil tüm yollarda, köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil. Tek bir köy yolumuz hariç. Şu anda da o köy yoluna odaklanılmış durumda. Barınmayla ilgili biraz önce Babaçay’da da gördük orada ihtiyaçlar vardı. 20 tane konteyner hazır edilmiş durumda. Gerektiği takdirde 50’ye kadar da çıkarılabilecek şekilde de barınma sorunu çözülmüş durumda. Tüm alanlardaki çalışmalar hamdolsun içme suyu aynı şekilde, diğer ihtiyaçlar aynı şekilde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde sarıyor olacağız. İnşallah buradan da birlik, beraberlik dayanışma içerisinde olduğumuz zaman nasıl her şeyin üzerinde geleceğimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olacağız. Türk milletini özelliği budur. Herhangi bir sıkıntıda tek yumruk olmasını bilir burada da tek yumruk olduğumuzu nasıl olacağımızı gösterdik” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarının ardından yaya olarak yola devam ederek selden etkilenen cadde ve sokakları inceledi. Yol üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını onlara iletti. Vatandaşların talep ettiği konular hakkında da notlar aldı. Sosyal Market’i de ziyaret eden Fuat Oktay bir çay ocağında mola vererek vatandaşları dinledi.
Burada onlara hitaben, “Yapmacık filmlerdeki sahneleri görürsünüz. Bizim bu arama kurtarma faaliyetlerinde Ayancık’taki kurtarma görüntüleri bütün dünyanın gözlerinde ve bütün milletimizin hamdolsun gözlerinin önünde. Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz hamdolsun. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyeleri de yine feribotlarla yapıldı. Köylere elektrikleri jeneratörleri helikopterle atıldı. Yemektir beslenmedir gıdadır hayvan yemleridir. Helikopterlerle atıldı. 17 helikopter Sinop’ta herkesin ihtiyacına koştu. Diğer on binlerce kurumlarımızı, gönüllü vatandaşlarımızı ve binlerce araçlarımızı hiç saymıyorum bile” şeklinde konuştu.
Vatandaşlarda yapılan çalışmalar için şükranlarını ifade etti. Helikopterlerin burada adeta ‘dolmuş’ gibi çalıştığını gördüklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ziyaretlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı eşlik etti.

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