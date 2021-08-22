Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada (2)

AYANCIK MERKEZ KÖPRÜSÜ YIKILIYOR
Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sel nedeniyle hasar gören merkez köprü için yıkım çalışmalarına başlandı. Yalı Mahallesi ile Cevizli Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve bir ayağında oluşan hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan köprünün yıkım işlemleri, Karayolları ekiplerince sürdürülüyor. 1963 yılında yaşanan selden sonra yapıldığı öğrenilen yaklaşık 60 yıllık köprü yıkılıp, yerine dayanıklı yeni bir köprü inşa edilecek. Mustafa İNAN-Barış BUDANOĞLU/AYANCIK (Sinop), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU
2021-08-22 12:30:48
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