Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlarla bölgenin son durumuna ve ihtiyaçlarına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ile beraber, afetten etkilenen Türkeli ilçesi ve köylerin son durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlar, genel olarak yol, su ve elektrik konularındaki mağduriyetlerini dile getirdi. Bakanlar da gerekli talimatları vererek, sel yaralarının zamanla sarılacağını belirtti.

Ülke genelinden Türkeli'ye getirilen araçlarla birlikte 65 iş makinesinin gece gündüz demeden Türkeli ve köylerinin selde zarar gören bölgelerinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Muhtarlar, sel felaketinin yaşandığı günden bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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