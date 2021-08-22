Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada (3)

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SELDE HAYATINI KAYBEDEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68), son yolculuğuna uğurlandı. Selden en çok etkilenen Babaçay Mahallesi'nde kaybolan ve cesedine İncirpınarı sahilinde ulaşılan Şadiye Demircan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çayiçi Camii'nde kılınan cenaze namazına Demircan'ın ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu katıldı. Kılınan namazın ardından Şadiye Demircan, ilçe kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Şadiye Demircan'ın eşi Mehmet Demircan'ın da cesedinin 5 gün önce aynı yerde bulunduğu ve salı günü defnedildiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2021-08-22 14:08:09



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