Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada (3)

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68), son yolculuğuna uğurlandı. Selden en çok etkilenen Babaçay Mahallesi'nde kaybolan ve cesedine İncirpınarı sahilinde ulaşılan Şadiye Demircan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çayiçi Camii'nde kılınan cenaze namazına Demircan'ın ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu katıldı. Kılınan namazın ardından Şadiye Demircan, ilçe kabristanlığına defnedildi.
Öte yandan Şadiye Demircan'ın eşi Mehmet Demircan'ın da cesedinin 5 gün önce aynı yerde bulunduğu ve salı günü defnedildiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU
2021-08-22 14:08:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.