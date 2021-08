Selle birlikte gelen tomruklar, balıkçıları tedirgin ediyor

Barış BUDANOĞLUMustafa İNAN/SİNOP, (DHA)SİNOP, Kastamonu ve Bartın´da etkili olan selle birlikte sürüklenen tomruk ve moloz parçaları Karadeniz´in yüzeyini kapladı. 1 Eylül'de `Vira Bismillah´ demeye hazırlanan balıkçılar, deniz yüzeyini kaplayan odun parçalarının ağlarını yırtabileceğinden endişe edip, yeni av sezonunda denize açılmama durumlarının olabileceğini belirtti.

Sinop, Kastamonu ve Bartın´da, 11 Ağustos´ta yaşanan sel felaketinde 82 kişi yaşamını yitirdi. Selde Karadeniz´e sürüklenen tomruk, kütük ve çamur, denizin de rengini değiştirdi. Karadeniz kıyısında biriken tomruk ve moloz parçaları, balıkçıları da tedirgin etmeye başladı.

Sinop´ta, 1 Eylül'de `Vira Bismillah´ demeye hazırlanan balıkçılar, selle birlikte gelen ve deniz yüzeyini kaplayan parçalardan dolayı ağlarının yırtılabileceğini, bu nedenle denize açılmama durumlarının olabileceğini söyledi.

`BU SENE BURADA İŞİMİZ ZOR´

Ayancık Limanı'nda uzun süredir balıkçılıkla uğraşan Kenan Esin, "Balık sezonumuz 1 Eylül'de başlıyor, ancak çapara balıkçılık 15 Ağustos'ta başladı. Denizde gördük ki her yer tomruk, odun, ağaç dolu. Yani kayığı, ağı delmemek mümkün değil. Bu sene buradaki balıkçıların işi zor. Zaten odunların kayın olan kısımları suyu yiyince dibe batacak. O daha da tehlikeli bizim için. Şu anda buralarda balığı görsen bile ağ atamazsın. Tabi büyük gemiler var, onlar Zonguldak tarafına gider, Trabzon tarafına gider, ama bu mevkide balıkçılık şu an için zor görünüyor" dedi.

`KÜTÜK PARÇALARI AĞIMIZI PARÇALAR´

Aynı bölgede balıkçılık yapan Macit Sönmez ise sezon öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Selin etkilerini kıyı balıkçıları olarak tabi ki hissedeceğiz. Mesela ağımızı denize attığımızda selle gelen kütük parçaları ağımızı parçalayacak. Bu pislikten dolayı balık buraya uğrar mı uğramaz mı bilemiyorum ama selin mağduriyetini bu şekilde yaşayacağız gibi görünüyor. Bu da bizi düşündürüyor. Bunun yanı sıra sel bize şunu da gösterdi, Sinop-Ayancık Yolu, çökme nedeniyle tek şeride indi. Eğer orası da olmasaydı, her türlü yardım buradan denizden iletilebilirdi. Fakat buranın küçük olduğunu, genişletilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Bu afet bize limanın sadece balıkçıya değil tüm ilçeye lazım olduğunu gösterdi" diye konuştu.

TOMRUKLAR TOPLANIYOR

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı´na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında denize kadar ulaşan ve deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandığı duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-08-23



