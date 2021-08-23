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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: “Selden etkilenen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize tablet vereceğiz”

İHA

Bakan Özer: “Selden etkilenen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize tablet vereceğiz”

– Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Selden etkilenen tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini Bakanlık olarak bizle karşılayacağız. Aynı zamanda selden etkilenen tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimize de tablet vereceğiz inşallah” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer selden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ilk noktası Afet Koordinasyon Merkezi olan Bakan Özer burada yaşanan afetle ilgili brifing aldı. Daha sonra ise Zübeyde Hanım Anaokul’unda öğretmenlerle bir araya geldi. Yaptığı görüşmenin ardından yaya olarak devam eden Bakan Özer, yolda gördüğü veliler ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hediye vererek mutlu etti. Esnafların da dert ve taleplerini dinledi. Bakan Özer selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına da taziye ziyaretlerinde bulundu.
Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Özer, “İlk günden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bakanlıklarımız sahada. Yaraları sarmak için el birliği içerisinde kenetlenmiş bir şekilde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sinop’taki tüm okullarımızı 6 Eylül’e hazırlamak için elimizden gelen çabanın tamamını sarf ediyoruz. Öncelikle buraya gelmeden önce okullarımızın 6 Eylül’de açılması ile ilgili her türlü desteğimizi gönderdik. Okulların bakımı onarımı küçük onarımı içeriği ile ilgili eksikliklerin hepsini inşallah gideriyoruz. 6 Eylül’le ilgili Sinop’ta herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.
Selden etkilenen bölgelerde desteklerinin devam edeceğini belirten Bakan Özer, “Selden etkilenen tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini Bakanlık olarak bizle karşılayacağız. Aynı zamanda selden etkilenen tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimize de tablet vereceğiz inşallah. Diğer taraftan burada bulunan pansiyonlarımızda ve Kastamonu’da bulunan pansiyonlarımızda sel felaketinden etkilenmiş olan velilerimiz konaklama imkanından yararlanmaya devam edecekler. Sıcak yemek imkanları aynı şekilde devam edecek. Diğer taraftan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olan uzmanlarımız, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız da hem Kastamonu’da hem Sinop’ta vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam ediyorlar. Öğrencilerimizin bu travmayı atlatması ile ilgili her türlü psikolojik desteği sağlıyorlar. Yani biz Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm ekibi olarak sahada aktif bir şekilde hem bu yaranın sarılması hem de 6 Eylül itibarıyla eğitim öğretimin başlaması ile ilgili her türlü hazırlığı tamamlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Bakan Özer'e ziyaretlerinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'da eşlik etti.

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